Controverse rond een van de grootste juwelenveilingen in de geschiedenis

Syrische man (26) verdacht van dubbele aanslag in Duisburg: 1 dode, ander slachtof­fer wilde hij onthoofden

Een 26-jarige Syriër die opgepakt is in verband met twee steekpartijen in Duisburg in Duitsland, waarbij een dode viel, wordt verdacht van een dubbele "islamitische" mesaanval. Dat meldt het federale parket vrijdag.