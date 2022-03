Containerschip van dezelfde rederij als schip dat Suezkanaal dagenlang blokkeerde vastgelopen voor oostkust VS

Antwerpen Container­schip dat Suezkanaal blokkeerde, komt op kerstdag naar Antwerpen

Het waren bijzondere taferelen in het Suezkanaal in maart. Het gigantische containerschip ‘Ever Given’ blokkeerde zes dagen lang het vaarverkeer op één van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. Nu is het onze beurt om het beruchte schip te verwelkomen: van 24 tot 26 december meert het aan in de haven van Antwerpen.

23 augustus