Containerschip na maand vlot getrokken voor Amerikaanse oostkust

De 334 meter lange Ever Forward kwam in de nacht van 13 op 14 maart in de Chesapeakebaai vast te zitten in de modder bij het nemen van een bocht. Het schip met bijna 12.000 containers was vertrokken uit Baltimore richting Norfolk.

Suezkanaal

De Ever Forward vaart onder Hongkongse vlag en is van de Taiwanese rederij Evergreen. In maart 2021 blokkeerde een containerschip van dezelfde scheepvaartmaatschappij - de Ever Given - zes dagen lang het Suezkanaal toen het na een zandstorm dwars vast was komen te zitten.