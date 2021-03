Containerschip in Suezkanaal is volledig losgemaakt en vaart opnieuw

Het containerschip Ever Given, dat de voorbije week het verkeer in het Suezkanaal blokkeerde, is volledig los en opnieuw aan het varen. Dat meldt de maritieme dienstverlener Leth Agencies op Twitter. Vanochtend was de achtersteven van het enorme schip al losgemaakt met behulp van onder meer sleepboten en baggeraars.

Het enorme schip is nog niet volledig los. Er is een kans dat er toch nog containers van het schip gehaald moeten worden. Volgens Boskalis-topman Peter Berdowski zit het “eenvoudigste” werk in het Suezkanaal erop, nu de achtersteven van het schip uit de klei is getrokken. Dat lukte omdat sinds vanmorgen een zware zeesleepboot helpt met het trekwerk in het kanaal. “Maar dat is geen reden om nu al te juichen. De kop zit namelijk nog stevig vast. Je hoort mij vandaag niet zeggen dat het nu simpel zal zijn om het schip los te wrikken.’’ De voorsteven zit nog steeds vast als een “walvis op het strand” en het wordt een hels karwei om die over de kleilaag heen te schuiven.

Dat is volgens de Boskalis-topman de échte uitdaging in het belangrijke handelskanaal in Egypte. Temeer omdat het enorm veel trekkracht vergt. Omstreeks 11.30 uur is het trekwerk hervat. De twee zeeslepers die Boskalis heeft laten komen, kunnen samen zo’n 400 ton verstouwen. Er zijn in totaal elf sleepboten ter plaatse. “We zijn simultaan bezig met het pompen van water. Dan krijg je een soort wipeffect; de achterkant wordt omlaag gedrukt en de voorkant komt dan hopelijk omhoog”, zo legt de woordvoerder van Boskalis nog uit.

Plan B en C

Mocht het schip daarvoor te diep in de zanderige kleilaag vastzitten heeft Berdowski een plan B uitgedacht. “Er zijn baggerschepen onderweg die de grond onder het containerschip weg kunnen spoelen”, zegt Berdowski. “Dat doen we door water met heel hoge druk onder het schip door te spuiten waardoor hij meer los komt te liggen.’’

Een derde plan, dat het bedrijf liever niet moet gebruiken, is om zo’n 600 containers van de Ever Given te verwijderen. Waar eerst werd gedacht om die via de naastgelegen woestijn weg te voeren is daar nu een andere oplossing voor bedacht. Via een kraan kunnen de containers op een kleiner overslagschip worden geplaatst. “Maar dat doen we liever niet omdat het erg tijdrovend is’’, legt de topman uit. Het waait namelijk vrij hard boven het Suezkanaal. “Als die containers dan tien meter omhoog worden gehesen vangen zij die wind op. Dat is even iets anders dan wat containers van een schip plukken dat stabiel in de Rotterdamse haven ligt.’’

Zodra het gigantische containerschip - vier voetbalvelden lang en zo'n 224.000 ton zwaar - los is, wordt het naar het Grote Bittermeer verplaatst voor technische controles, aldus de Suezkanaalautoriteit.

Lostrekken van de achtersteven

Bij het losrukken van de achtersteven kwamen zeker elf sleepboten aan te pas. De scheepsschroeven werden voor baggeraars vrijgemaakt uit de modder in het Suezkanaal. Ook werd een hijskraan ingezet om containers van het schip te lossen, om zo het gewicht te verminderen. De doorbraak in de reddingsoperatie kwam er nadat 27.000 kubieke meter zand was weggegraven rond het 400 meter lange schip.

Het schip is dan voor 80 procent rechtgetrokken. Het achterschip heeft zich 102 meter (334 voet) van de kanaaloever verplaatst. Persbureau Reuters meldt vanuit een bron op het schip dat geprobeerd wordt de motoren weer op te starten. Ook worden er controles uitgevoerd.

Kostprijs van lange file

De 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag (23/03) vast in het Suezkanaal en ligt dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping is een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal. Bij de laatste telling zaten zowat 450 schepen vast. “Een tiental schepen liggen in het kanaal zelf te wachten", zo zegt Patrick Blondé, oud-directeur van de zeevaartschool. Het zal volgens hem “minimum een week duren voordat de file voorlopig is opgelost” eenmaal het schip Ever Given weer vrij is.

Een dure grap als je weet dat Egypte tussen de 12 en 14 miljoen dollar (tussen de 10,2 en 12 miljoen euro) verliest per dag dat het kanaal afgesloten is. Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar (8,5 miljard euro) aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee geloodst. Een lange blokkade kan grote gevolgen hebben voor de wereldhandel, met bijvoorbeeld leveringsproblemen voor winkels en tekorten van bepaalde goederen in de industrie. De verzekeraar Allianz schatte elke dag van vertraging de wereldhandel tussen de 6 en 10 miljard dollar kost. Dat beseft de lokale bevolking (gelukkig) niet. “Ze zien dat er extra politieagenten aanwezig zijn, maar welke impact dit heeft op het wereldwijde kapitalisme beseffen ze niet", zo zegt correspondent Joost Scheffers.

Sommige rederijen kozen er vanwege de blokkade voor hun schepen om te laten varen rond de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop. Onder meer containervervoerders Maersk en CMA GGM namen dat besluit om de blokkade te omzeilen.

Volledig scherm Satellietbeeld van hoe de Ever Given vastzit in het Suezkanaal. © AP