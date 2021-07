Contacttesten moeten lege schappen helpen voorkomen in Britse supermarkten en tankstations

Onrust over lege schappen door 'pingdemic' in Verenigd Koninkrijk

22 juli In het Verenigd Koninkrijk groeit de vrees dat door de zogeheten ‘pingdemic’ voedseltekorten ontstaan. “We maken ons grote zorgen over de situatie”, erkende minister van Economische Zaken Kwasi Kwarteng, die een vraag kreeg over foto’s van lege schappen in supermarkten. “We houden de situatie in de gaten.”