Contact met Oekraïense strijders aan staalfabriek verloren: “Onze mannen beschermen het fort, maar het is zeer moeilijk”

Ouders van Gabby Petito in klacht tegen ouders van haar moordenaar Brian Laundrie: “Ze wisten waar haar lichaam lag”

De zaak-Gabby Petito blijft maanden na de tragedie nog altijd de gemoederen beroeren. Vorig jaar in augustus vermoordde Brian Laundrie zijn verloofde Gabby tijdens hun roadtrip door de VS. Het lichaam van de 22-jarige Amerikaanse werd pas drie of vier weken later teruggevonden. De ouders van Gabby spanden in maart een proces aan tegen de ouders van Brian, omdat die wel degelijk al tijdens de zoektocht naar Gabby zouden hebben geweten dat hun zoon zijn verloofde had vermoord én waar hij het lijk had achtergelaten.

3 mei