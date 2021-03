Consternatie in Frankrijk: onbekende man steekt vrouw in brand op bus in voorstad Parijs

Een 54-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt op een bus in een voorstad van Parijs nadat een man haar besprenkelde met een ontvlambare vloeistof en haar vervolgens in brand stak. Ook de partner van de vrouw en de buschauffeur raakten gewond. De gerechtelijke politie van het departement Seine-Saint-Denis is een onderzoek gestart wegens poging tot moord. Ondertussen is een verdachte opgepakt.

Het incident speelde zich zaterdagavond rond 19.15 uur af toen een man - om een nog onverklaarbare reden - een vrouw besprenkelde met een brandbare vloeistof, vermoedelijk benzine, op buslijn 145 vlak bij de halte Salegro-Auffret. De aanvaller stak vervolgens zijn slachtoffer in brand, waarna hij op de vlucht sloeg.

“Stop! Hou op!”

Gealarmeerd door geschreeuw rende Ali (16) naar zijn raam op de derde verdieping van een gebouw tegenover de bushalte. “Er waren grote vlammen in de bus. Een man riep: ‘Stop! Hou op!’ Het was erg schokkend”, vertelde de tiener aan Le Parisien.

Het slachtoffer, wonende in Villeparisis (departement Seine-et-Marne), werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze had brandwonden aan haar hoofd en hals. Maar ze verkeert niet in levensgevaar. Haar partner, die haar vergezelde, raakte verbrand aan zijn handen toen hij samen met de buschauffeur het vuur probeerde te blussen.

“Verwarde man”

Zondagmorgen is een bij de politie bekende 41-jarige man gearresteerd en in hechtenis genomen. Maar deze persoon is opnieuw vrijgelaten. Speurders spreken in deze fase van het onderzoek over een “geïsoleerde daad die geen verband houdt met een afrekening tussen bendes en die zou zijn gepleegd door een verwarde man”.

Vakbond SUD van de Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) had op Facebook een schokkende video vrijgegeven die na de aanval was gemaakt. Daarop is een man te zien die de vlammen probeert te blussen met een brandblusser. Deze beelden, die op grote schaal werden verspreid en grote emoties opwekten op sociale media, zijn ondertussen offline gehaald door de vakbond. Maar circuleren nog wel altijd op sociale netwerken.

“Geschokt en bedroefd”

De burgemeester van Noisy-le-Sec, Olivier Sarrabeyrouse, zei dat hij “geschokt en bedroefd is door deze tragedie”. “Alle middelen worden ingezet om de dader(s) van deze verfoeilijke aanval op te sporen”, tweette de politie.

Opnieuw verdachte opgepakt

Ondertussen is opnieuw een verdachte opgepakt. Er is weinig bekend over zijn profiel. Het zou een dertigjarige dakloze zijn, maar het zou niet per se gaan om de persoon die de vrouw in brand heeft gestoken, weet Le Parisien.

Dinsdag lanceerde de politie nog een oproep naar getuigen, waarbij “elke persoon die informatie over de feiten zou kunnen verstrekken, wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie”.

