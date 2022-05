Conservatieve politici in VS pleiten opnieuw voor bewapening schoolpersoneel

Naar aanleiding van de schietpartij op een basisschool in Uvalde, Texas, waarbij negentien kinderen en twee volwassenen woensdag het leven lieten, pleiten conservatieve politici in de VS ervoor om schoolpersoneel te bewapenen. Maar dat idee stoot op verzet bij leerkrachten, wetenschappers en voorstanders van een strengere wapenwet.

“We kunnen leerkrachten en directie bewapenen, voorbereiden en trainen om snel te reageren”, zei Ken Paxton, openbaar aanklager van Texas, aan Fox News. “De realiteit is dat we niet de middelen hebben om op elke school agenten te voorzien”, argumenteerde hij. Paxton is een voorstander van algemene wapendracht. Ook de conservatieve Texaanse senator Ted Cruz is die mening toegedaan. In 2019 pleitte ook toenmalig president Trump pleitte voor het bewapenen van leerkrachten.

‘Schoolmarshals’

Texas organiseert al een dergelijke training: het School Marshal Program geeft leerkrachten en directiepersoneel het recht om handvuurwapens te dragen na een opleiding van 80 uur aan instellingen die onder toezicht staan van de Texaanse autoriteiten. Het programma werd in 2013 ingevoerd en uitgebreid onder huidig gouverneur Greg Abbott, een Republikein en zelf ook een grote voorstander van vrije wapendracht.

Texas telt momenteel 256 ‘schoolmarshals’.Dat zijn er 34 meer sinds het bloedbad op een middelbare school in Santa Fe, Texas in 2018, waarbij een tiener negen scholieren en een leerkracht doodschoot.

“Ik draag mijn handvuurwapen op een verborgen manier. Als we moeten reageren in een situatie zoals die van gisteren, dan zijn we er altijd klaar voor”, zegt Craig Bessent, zelf een schoolmarshal en een vrijwillig woordvoerder van het programma. In zijn schooldistrict zijn er zelfs marshals voor de kleuterschool.

Quote De uitlatin­gen van de openbare aanklager zijn nog maar eens het bewijs dat Texas geleid wordt door lakeien van de wapenlobby. Shannon Watts, Moms Demand Action

Enkel schoolmedewerkers die slagen voor een psychologisch examen en een wapenvergunning hebben, kunnen schoolmarshal worden. De training omvat onder andere het hanteren van een vuurwapen en hoe te reageren op een schutter. Volgens Bessent treden de marshals in zijn district op bij “allerhande” problemen, maar ze beschouwen zichzelf als een “de-escalerende” kracht en hebben nog nooit hun vuurwapens gebruikt, klinkt het.

Tegenkanting

Voor voorstanders van een strengere wapenwet is dit programma echter opnieuw een stap in de verkeerde richting. “De uitlatingen van de openbare aanklager zijn nog maar eens het bewijs dat Texas geleid wordt door lakeien van de wapenlobby die letterlijk alles doen om te vermijden dat ze vuurwapengeweld moeten aanpakken", zegt Shannon Watts, oprichter van de organisatie Moms Demand Action, die een strengere wapenwet eisen.

Quote Deze wapens kunnen per ongeluk worden afgevuurd, en nog waarschijn­lij­ker, de wapens kunnen in de handen van leerlingen terechtko­men.

Ook de Texas State Teachers Association, een beroepsvereniging voor leerkrachten, is gekant tegen het marshalprogramma, dat werd opgestart in 2012 na de schietpartij op de Sandy Hook-basisschool in Newtown, Connecticut. “In plaats van meer wapens in de scholen te brengen, moeten ze meer maatregelen nemen om de wapens uit scholen te houden”, stelt woordvoerder Clay Robison.

Leerkrachten bewapenen is "onverstandig”, zegt ook Denise Gottfredson, criminoloog aan de Universiteit van Maryland. Ze verwijst naar onderzoek dat aantoont dat een grotere beschikbaarheid van wapens waarschijnlijk leidt tot meer vuurwapengeweld. “Deze wapens kunnen per ongeluk worden afgevuurd, de leerkrachten die ze dragen kunnen ze opzettelijk gebruiken voor onbedoelde doeleinden, en, nog waarschijnlijker, de wapens kunnen in de handen van leerlingen terechtkomen.”

