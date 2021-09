Conservatieve Noorse premier erkent nederlaag bij parlementsverkiezingen

Noorse premier onder vuur vanwege verjaar­dags­eten­tje op ski-vakantie: “Schadelijk voor vertrouwen”

19 maart Premier Erna Solberg ligt in Noorwegen onder vuur omdat zij samen met haar familie de coronaregels heeft overtreden. Dat gebeurde toen ze in februari op vakantie was in een populair skioord in het zuiden van het land. Solberg trekt het boetekleed aan, maar de oppositie vreest voor het draagvlak van de coronamaatregelen. “Dit is schadelijk voor het vertrouwen”, zegt de sociaaldemocratische Arbeiderpartiet tegen het Noorse dagblad Verdens Gang.