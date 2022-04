Conservatief politicus betrapt op kijken van porno in Brits parlement

Twee vrouwelijke conservatieve parlementsleden deden de beweringen dinsdagavond op een bijeenkomst over vermeend seksisme en seksuele intimidatie. Volgens een van hen, een vrouwelijke minister, zou het Tory-parlementslid, dat niet bij naam wordt genoemd, naast haar porno bekeken hebben in het Britse Lagerhuis. Dat was vorige week, maar de minister had de man ook al porno zien consumeren tijdens een hoorzitting.

De tweede vrouw, een collega-parlementslid van de Conservatieve partij, had hem ook al met porno op het scherm bezig gezien in het Lagerhuis. Ze beweerde dat ze, zonder succes, had geprobeerd de scène vast te leggen op camera.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei in een reactie dat er “op geen enkele werkvloer plaats is voor pornografie”. Hij voegde eraan toe: “We weten allemaal wat er gebeurt als je lange werktijden, drank en een drukkende omgeving combineert. Het is belangrijk dat we nadenken over manieren om de cultuur in het Lagerhuis te veranderen, zodat dit niet gebeurt”. Wallace sprak van een “toxische mix”. Hij sluit niet uit dat het parlementslid uit zijn partij wordt gezet. “Dat zou ik kunnen steunen in zo’n geval”, zei de minister, een partijgenoot van de in opspraak gekomen parlementariër.