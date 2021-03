Congolese ‘Terminator’ Ntaganda krijgt ook in beroep 30 jaar cel

In 2019 werd Ntaganda, met als bijnaam "Terminator", in eerste aanleg veroordeeld. Het was voor het eerst dat het Strafhof iemand veroordeelde voor het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen.

Vanwege juridische fouten ging zijn verdediging in beroep. De rechters in beroep oordeelden dat er geen sprake kan zijn van verzachtende omstandigheden.



Er is echter nog niet beslist in welk land Ntaganda zijn straf zal moeten uitzitten.