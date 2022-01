Congolese rechter geeft 51 mensen doodstraf om moord op twee VN-experts

Twee VN-ex­perts ontvoerd in Congo: "Laatste drama in snel escaleren­de crisis"

Twee medewerkers van de Verenigde Naties, een Zweedse en een Amerikaan, zijn ontvoerd door onbekende rebellen in de centraal in Congo gelegen Kasaï-streek. Lokaal gaan er geruchten dat ze gedood zijn. De twee maakten deel uit van een groep van zes mensen - de vier anderen zijn Congolezen. Dat maakte de Congolese regering vandaag bekend. Voor ngo-koepel 11.11.11 is dit "slechts het laatste drama in een crisis die razendsnel aan het escaleren is".

