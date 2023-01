Congolese president roept VN opnieuw op sancties op te leggen aan Rwanda

Wuustwezel Kind van Belgisch kolonia­list en Rwandese moeder na 74 jaar eindelijk erkend: “Hilarisch om mijn eigen geboorte bewust mee te maken”

De gemeenschap van metissen in ons land heeft een historisch moment beleefd. Die kinderen van een Belgisch kolonialist en Afrikaanse moeder gingen lange tijd zonder erkenning door het leven. Daar komt stilaan verandering in, want Paul Totori (74) uit Loenhout heeft woensdagochtend als allereerste metis een geboorteakte gekregen op het gemeentehuis van Wuustwezel. “Ik besta eindelijk.”

