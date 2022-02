Congolese oud-premier bepleit nieuw partnerschap tussen Afrika en Europa

Investeringen mogen geen doel op zich zijn, maar zijn noodzakelijk om in de Afrikaanse landen verandering en sociale vooruitgang te bewerkstelligen, zei Muzito, die in Congo aan het hoofd staat van de partij Nouvel Elan. Hij betoogde dat politieke steun de eerste voorwaarde is om de stabiliteit van nationale regeringen in Afrika te garanderen. "Investeerders moeten weten dat er stabiliteit heerst."