Congolese krijgsheer 'Sheka' krijgt levenslang voor oorlogsmisdaden en massaverkrachtingen

Ophef om geheime bruiloft met duizenden gasten in New York: “Respect­loos voor onze inwoners”

14:44 In de VS is ophef ontstaan over beelden van een bruiloft in een synagoge met duizenden gasten in New York. Op de video, die verspreid werd door de New York Post, zou te zien zijn dat duizenden mensen zich niet aan de coronaregels houden. De gouverneur van New York spreekt er schande van, de stad is een onderzoek gestart.