Congo ontkent beschuldigingen van Human Rights Watch over onderdrukking van oppositie

Nederland draagt Hoekstra voor als opvolger Timmermans bij Europese Commissie

De ontslagnemende Nederlandse regering gaat minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra voordragen als Europees commissaris. Dat hebben ingewijden in Den Haag donderdag bevestigd na berichtgeving in The Financial Times. De regering in Den Haag zou het besluit vrijdag bekendmaken.