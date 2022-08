Congo onderzoekt mogelijk nieuwe ebolabesmetting

Het verdachte geval is een 46-jarige vrouw die op 15 augustus overleed in de stad Beni, in Noord-Kivu, in het noordoosten van Congo, aldus de WHO. Ze werd in het ziekenhuis behandeld voor andere klachten, maar ontwikkelde nadien symptomen die overeenkomen met de symptomen van een ebola-infectie. Klachten zijn onder meer koorts, spier- en hoofdpijn, diarree en bloedingen.