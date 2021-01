Confrontatie tussen politie en illegale demonstranten in Amsterdam: politie zet waterkanon in

Britse variant nu 200 keer vastge­steld in Nederland, link met Verenigd Koninkrijk ontbreekt vaak

9:51 In Nederland zijn inmiddels iets meer dan 200 gevallen van de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt het RIVM na vragen van de krant het Algemeen Dagblad. Dat is ongeveer een verdubbeling van het aantal gevallen vergeleken met een week geleden. Toen stond de teller nog op 96 stuks. Gevreesd wordt dat de Britse variant veel besmettelijker is dan de bestaande variant van het coronavirus.