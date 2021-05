Conflict over visserij bereikt kookpunt: Franse vissers protesteren bij Jersey, VK stuurt marineschepen

Een flottielje Franse vissersboten is naar het eiland Jersey gevaren om actie te voeren tegen nieuwe Britse voorwaarden om bij de Kanaaleilanden te vissen. Vooraf werd gevreesd voor een havenblokkade, maar zo ver is het nog niet gekomen. De Britse premier Boris Johnson heeft twee patrouilleschepen van de marine gestuurd om de situatie in de gaten te houden. Inmiddels heeft ook Frankrijk een kleine patrouilleboot naar Jersey gestuurd.

Protesterende Franse vissers zijn de haven van Saint Helier op het Britse eiland Jersey binnengevaren. Ze zijn met tientallen boten naar daar gevaren en volgens de Jersey Evening Post zal de buitenlandminister van het eiland, Ian Gorst, aan boord van een vissersboot gaan om kennis te nemen van de klachten van de Fransen.

Lees ook Play Frankrijk dreigt Kanaaleiland Jersey zonder stroom te zetten na visserijrel

Vissers hadden gezegd dat ze de haven urenlang zouden blokkeren, maar weerspraken dat later weer. Een vrachtschip dat donderdagmorgen uit Saint Helier zou uitvaren, ligt er echter nog steeds. Het is niet duidelijk of de kapitein van het schip het vertrek heeft uitgesteld vanwege de tientallen vissersboten in en voor de haven.

Quote Dit is geen blokkade. Het is niet ons doel om dingen kapot te maken. Hugo Lehuby

Hugo Lehuby, een vertegenwoordiger van de Normandische visserijcommissie die de protestactie hielp organiseren, zei dat de Franse vloot niet zou proberen de toegang tot Jersey te belemmeren of te verhinderen dat lokale vissers hun werk kunnen doen. “Het doel is om ons ongenoegen uit te drukken over de beperkende maatregelen die werden opgelegd,” vertelde Lehuby aan Reuters via de telefoon, eraan toevoegend dat hij verwachtte dat de vloot zou terugkeren naar de thuishaven(s) tegen het einde van de dag. “Dit is geen blokkade”, zei hij. “Het is niet ons doel om dingen kapot te maken.”

De Britse premier Boris Johnson heeft twee patrouilleschepen van de marine naar het Kanaaleiland gestuurd. Britse media melden dat de bemanning boten die in Jersey de scheepvaart belemmeren, in beslag kunnen nemen.

Volledig scherm Franse vissersboten in de haven van Saint Helier op Jersey. © MARC LE CORNU via REUTERS

“Snelle toepassing van het akkoord”

Vanuit Parijs liet staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune donderdagvoormiddag weten dat “de Britse manoeuvres geen indruk op ons mogen maken”. Beaune zei al overleg gehad te hebben met David Frost, de Britse minister die bevoegd is voor de relaties met de Europese Unie. “We willen geen spanningen, maar wel een snelle en volledige toepassing van het akkoord.”

Frankrijk dreigde eerder al het eiland zonder stroom te zetten als “vergeldingsmaatregel”. De Franse maritieme autoriteiten hebben twee vaartuigen richting Jersey gestuurd, een patrouilleboot van de gendarmerie en een reddingsboot. Beide hebben geen wapens aan boord.

Volgens de Franse minister Annick Girardin (overzeese gebieden) hebben de Britten nieuwe toegangsvoorwaarden voor de Franse vissers doorgevoerd, waardoor die korter actief kunnen zijn in het gebied en minder soorten uit het water mogen halen. Dat ontdekte Girardin naar eigen zeggen afgelopen vrijdag.

Volledig scherm Franse vissersboten voor de kust van Jersey © AFP

Lijst met vissersboten

Het Verenigd Koninkrijk publiceerde een lijst met 41 Franse vissersboten waaraan nieuwe voorwaarden zijn gesteld die volgens Parijs niet zijn “afgestemd, besproken of aangemeld” als deel van de brexitovereenkomst. “Volkomen onaanvaardbaar”, zei Girardin deze week in het parlement over de kwestie. Zij vreest dat als Frankrijk geen actie onderneemt vissers ook worden geweerd uit andere visrijke Britse wateren.

De beslissing van Johnson om de Royal Navy ter plaatse te sturen krijgt donderdag alvast een prominente plaats in de Britse kranten.

Het eiland Jersey ligt circa 25 kilometer van de Normandische kust. Het is geen deel van het Verenigd Koninkrijk, maar een Brits kroonbezit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.