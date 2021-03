Conflict in Oost-Oekraïne laait weer snel op

Mensenrech­ten­hof voegt MH17-zaak bij andere zaken tegen Russen

1 december Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voegt een zaak over het neerhalen van vlucht MH17 samen met twee andere zaken van Oekraïne tegen Rusland. De MH17-zaak was door Nederland aangespannen omdat volgens internationaal onderzoek een Russische BUK-raket het vliegtuig met veel Nederlanders aan boord neerhaalde boven Oost-Oekraïens grondgebied. In de andere zaken klaagt Oekraïne onder meer over de Russische militaire acties in dat gebied, de Donbas.