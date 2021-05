Conferentie over toekomst Europa officieel gestart

Met een ceremonie in het Europese Parlement in Straatsburg is vandaag de conferentie over de toekomst van Europa officieel op gang getrapt. De conferentie, waarin ook burgers de komende twaalf maanden via allerhande fora de kans krijgen om hun ideeën over de Europese Unie en de grote toekomstige uitdagingen te delen, zou de aanloop kunnen vormen naar omvangrijke hervormingen.

“We zijn tijdens deze crisis samengebleven”, zo blikte de Franse president Emmanuel Macron in zijn toespraak terug op de gestes van onderlinge solidariteit, het akkoord over het grootschalige Europese herstelplan en de vaccinatiecampagne die nu op volle toeren draait. “We moeten trots zijn, dat was niet evident. De Europese samenwerking heeft levens gered”, betoogde hij.

Nu moet men volgens Macron echter ook de blik op de toekomst richten en nadenken over hoe de Europese Unie er binnen tien jaar moet uitzien, hoe Europese waarden beschermd worden en innovatie en investeringen op het continent versterkt kunnen worden. Macron bekritiseerde daarbij de lange aanloop naar de eigenlijke uitrol van het herstelplan. De Verenigde Staten kunnen zich laten inspireren door het Europese solidariteitsmodel, maar Europa moet zich ook de Amerikaanse dadendrang meer eigen maken, zei de Franse president.

Democratisch experiment

In een toespraak aan de Sorbonne-universiteit in 2017 had Macron de aanzet gegeven tot een groot debat over Europese hervormingen. Het moest een breed maatschappelijk debat worden waarin burgers van alle rangen en standen in vergaderingen, burgerpanels en brainstorms en online hun meningen kunnen spuien over de aanpak van klimaatverandering, gezondheidszorg, migratie, sociale rechtvaardigheid, de bescherming van democratie en de rechtstaat. Er is drie weken geleden al een digitaal platform in de steigers gezet om dat hele debat in kaart te brengen.

“We willen echt momentum creëren van onderop. De conferentie zal veel meer worden dan een luisteroefening. Het zal een manier worden om de burgers echt te betrekken bij het uittekenen van onze gezamenlijke Europese toekomst”, zo verklaarde Guy Verhofstadt, covoorzitter van de raad van bestuur van de conferentie. De Belgische oud-premier wijst erop dat nooit eerder zo’n democratisch experiment is gelanceerd op Europese schaal. “We zullen garanderen dat op de geuite zorgen en gedane voorstellen een politiek antwoord volgt.”

Verloop

Net als de uitrol van het herstelplan is de voorbereiding van de conferentie een werk van lange adem geweest. De coronapandemie stak stokken in de wielen, en er is onder regeringen en Europarlementsleden ook heel lang gebikkeld over de leiding en de structuur van de conferentie. Dat heeft met de verwachtingen over de uitkomst van de conferentie te maken. Die lopen sterk uiteen. Eurofielen dromen van een conferentie als springplank naar verdragswijzigingen en nieuwe bevoegdheden voor het Europese niveau, bijvoorbeeld voor de aanpak van pandemieën. Vele lidstaten zijn daar beducht voor.

Over inzet en doel van de conferentie is tot de laatste uren voor de openingsceremonie strijd geleverd, en dat spanningsveld zal ook tijdens de conferentie allicht niet verdwijnen. Maar de werkafspraken zijn nu wel gemaakt. Zo zal de plenaire vergadering bestaan uit 108 afgevaardigden van nationale parlementen, 108 Europarlementsleden, 54 leden van regeringen (twee per lidstaat) en drie leden van de Europese Commissie. Er zullen 108 burgers deelnemen om de ideeën te bespreken die zijn voortgekomen uit de burgerpanels en uit het digitale platform.

De plenaire vergadering, die allicht in de tweede helft van juni een eerste keer wordt bijeengefloten, zal de debatten voeren op basis van de aanbevelingen van burgerpanels en de input die verzameld wordt uit het digitale platform. De plenaire vergadering zal haar voorstellen inleveren bij het bestuur, dat een eindrapport zal opstellen. In de lente van volgend jaar, onder Frans EU-voorzitterschap, moeten de uiteindelijke aanbevelingen van de conferentie op tafel liggen. Dan moet blijken hoe de instellingen, en met name de 27 lidstaten, gaan reageren op de uitkomst van de conferentie.