Conferentie in Den Haag roept op oorlogsmisdaden in Oekraïne te vervolgen

Als hoofdaanklager bij het Internationaal Strafhof (ICC) heeft Karim Kahn donderdag de internationale gemeenschap opgeroepen zich krachtig in te zetten voor het vervolgen van oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Meer dan dertig ministers en aanklagers uit Europa en andere westerse landen zijn op de Accountability Conference in Den Haag bijeen om van gedachten te wisselen over gezamenlijke strategieën voor het berechten van oorlogsmisdaden in Oekraïne. De conferentie is bijeengeroepen door de Europese Commissie, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het kantoor van de hoofdaanklager bij het ICC.

De wet mag geen secundaire rol spelen, zei de magistraat bij de opening van een internationale conferentie in Den Haag omtrent de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne. “De wet mag geen toeschouwer zijn.”

Verkrachtingen, moorden en folteringen

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra herinnerde aan de nood van een gezamenlijke strategie. In het licht van berichten over verkrachtingen, moorden en foltering is er actie vereist.

Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders gewaagde van een “gigantische taak”. “Het vereist een krachtig rechtssysteem in Oekraïne.”

Nog volgens Khan kan de oorlog in het Oost-Europese land tot een “groeispurt van het internationaal recht” leiden en is de internationale gemeenschap “wakkergeschud”.

Heeft het internationaal gerecht genoeg tanden?

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba betwijfelde of het internationaal recht nu wel genoeg tanden heeft. Hij zou aanvankelijk ook naar Den Haag komen, maar belde uiteindelijk vanwege een beenblessure in via een videoverbinding. Daarbij riep hij de aanwezigen op om zich in te zetten voor een speciaal tribunaal voor de misdaden die in Oekraïne worden gepleegd.

“Helaas is er op dit moment geen internationaal hof of tribunaal dat in staat is om de Russische politieke en militaire leiders te dwingen om te stoppen met het plegen van misdaden in Oekraïne”, zei Koeleba. Hij gaf aan met het ICC te willen samenwerken, maar stelde dat er een “gapend gat in de architectuur van het internationale rechtssysteem” zit, dat met een speciaal hof gedicht zou kunnen worden.

Geen erkenning

Het ICC kan niet tegen alle misdaden optreden omdat Oekraïne noch Rusland het hof erkent. Dat is vooral een probleem als het gaat om zogenoemde misdaden tegen de vrede. Koeleba vindt dat er daarvoor een ander tribunaal moet komen, omdat die misdrijven ook aan de basis staan van andere misdaden, waaronder oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. Oorlogsmisdadigers kunnen voor bepaalde misdrijven wel voor andere rechters gebracht worden, zoals de strafrechter in Oekraïne.

Ten gevolge van de eerste berichten over veronderstelde oorlogsmisdaden na de Russische invasie die op 24 februari begon, heeft het ICC onderzoeken opgestart en het grootste onderzoeksteam ooit naar de oorlogszone gestuurd.

De Oekraïense justitie zegt meer dan 15.000 vermoede gevallen te onderzoeken