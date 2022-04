Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan

De eigenaar van InfoWars is radiopresentator Alex Jones, een extreemrechtse complotdenker en aanhanger van Donald Trump. Vorig jaar werd Jones in een drietal rechtszaken aansprakelijk gesteld voor eventuele schadevergoedingen. Jones beweerde dat het bloedbad op de Sandy Hook-school in Newton (Connecticut) in 2012 nooit had plaatsgevonden, maar in scène was gezet door tegenstanders van het vrije wapenbezit in de VS. Bij de schietpartij kwamen twintig leerlingen en zes personeelsleden om.