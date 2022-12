Complotdenker Alex Jones vraagt faillissement aan na claims van 1,5 miljard dollar

Na schadever­goe­ding van één miljard, is complotden­ker Alex Jones nu ook veroor­deeld tot boete van 473 miljoen dollar

Bovenop de schadevergoeding van bijna één miljard dollar waartoe complotdenker Alex Jones vorige maand werd veroordeeld, zal hij ook nog een boete van 473 miljoen dollar moeten ophoesten voor de leugens die hij verspreidde over de schietpartij in Sandy Hook in 2012. Dat oordeelde een rechter in de Amerikaanse staat Connecticut donderdag. Jones beweerde immers dat het bloedbad in scène was gezet.

11 november