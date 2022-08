Complotdenker Alex Jones betaalt mogelijk maar fractie van miljoenenboete

Complotden­ker Alex Jones in het nauw gedreven voor rechtbank: “U weet wat meineed is?”

De extreemrechtse complotdenker Alex Jones is in een rechtbank in Texas in het nauw gedreven: zijn eigen advocaten hebben de hele inhoud van Jones’ gsm per ongeluk aan de tegenpartij bezorgd. Die gsm bevatte gegevens die in tegenspraak zijn zijn met wat Jones de voorbije dagen in de rechtbank verkondigde. “U weet wat meineed is?”, kreeg de oproerkraaier voor de voeten geworpen van zijn tegenstrever in de rechtbank.

4 augustus