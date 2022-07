“Complete nonsens”: Elon Musk ontkent affaire met vrouw van medeoprichter Google die voor scheiding van mogelijk 1 miljard staat

Complete nonsens noemt Elon Musk het verhaal van de Wall Street Journal als zou hij een affaire hebben gehad met Nicole Shanahan, de inmiddels ex-vrouw van Sergey Brin, medeoprichter van Google. Volgens Musk is er niks van aan en is hij wel degelijk nog altijd goed bevriend met Brin.

De Amerikaanse zakenkrant ‘Wall Street Journal’ (WSJ) schreef dat Elon Musk in december vorig jaar een kortstondige verhouding had met Nicole Shanahan, een advocate uit Californië en de echtgenote van Sergey Brin. De affaire zou volgens de WSJ in januari tot de definitieve breuk tussen Brin en Shanahan hebben geleid, én zou ook de lange vriendschapsrelatie tussen Brin en Musk hebben opgeblazen.

Op Twitter reageerde Musk in zijn eigen stijl met de woorden: “Dit is complete bullshit”. De Tesla-topman voegde er in zijn tweet vanochtend aan toe dat hij en Brin nog altijd “vrienden” zijn en dat de twee miljardairs zelfs “samen op een feestje waren gisteren”. “Ik heb Nicole in drie jaar slechts twee keer gezien, telkens met vele andere mensen erbij. Niets romantisch”.

Tijdens de vermeende affaire eind vorig jaar waren Brin en Shanahan al uit elkaar, maar woonden ze wel nog samen, volgens een bron van de WSJ. Musk gaf de krant in een andere tweet een sneer: “Ze hebben over mij en over Tesla al zo vaak onzin geschreven dat ik de tel kwijt ben”.

Volledig scherm Nicole Shanahan en Sergey Brin. © Getty Images

Sergey Brin en Nicole Shanahan trouwden met een huwelijkscontract, maar onderhandelen vandaag toch nog altijd over de echtscheidingsregeling. Het gaat over een bedrag dat kan oplopen tot bijna 1 miljard euro, schreef de WSJ.

Musk van zijn kant zit eveneens verwikkeld in een juridisch kluwen na zijn overnamebod van Twitter voor 44 miljard dollar (43 miljard euro) in april van dit jaar. Eerder deze maand trok Musk dat bod plots weer in, waarop Twitter hem voor de rechter sleepte.

Elon Musk, de rijkste man ter wereld, is op dit moment naar schatting zo’n 234 miljard euro waard. Zijn collega Sergey Brin doet het ook niet onaardig volgens de miljardairsindex van Bloomberg met een geschat vermogen van bijna 93 miljard euro, goed voor een achtste plaats op de lijst van de rijksten der aarde.