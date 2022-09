Complete chaos tijdens Russische terugtrekking: soldaten laten tanks achter en lopen “schreeuwend” weg

De Russische terugtrekking in Charkiv, waar Oekraïne met succes een tegenaanval uitvoert, verloopt dermate chaotisch dat grote aantallen legervoertuigen en veel munitie zijn achtergelaten. Russische soldaten zouden ‘letterlijk van hun posities wegrennen’, zeggen Oekraïense soldaten tegen de Britse krant The Telegraph. Op sommige plekken zou Oekraïne de Russische troepen hebben teruggedrongen tot op de grens, claimt Kiev. Toch wil Rusland doorgaan met de ‘speciale militaire operatie’ totdat het zijn doelen behaald heeft, zegt een woordvoerder van het Kremlin.

Op beelden is te zien hoe meer dan honderd tanks en tonnen munitie in beslag worden genomen door het Oekraïense leger. Het Oekraïense ministerie van Defensie noemde Rusland in een tweet al spottend “de grootste leverancier van militair materieel voor het Oekraïense leger”. Een bijgevoegd filmpje toont meerdere tanks die zouden zijn achtergelaten door de Russen.

Een Oekraïense inlichtingenofficier beschrijft aan de krant hoe hij over de radio de paniek van de Russen hoorde. ‘Officieren verlieten het gebied voordat de strijd begon.’ Sommige Russen zouden gekleed als burgers proberen weg te komen. Een inwoner van een van de bevrijde dorpjes zegt tegen Sky News dat de Russen ineens begonnen te schreeuwen en rond te rennen, alvorens in hun tanks weg te vluchten.

Oekraïne heeft nu ook op sommige plekken de grens met Rusland bereikt, volgens Oleh Synjehoebov, de gouverneur van de provincie Charkiv. Inwoners zijn teruggekeerd naar dorpen die voorheen bij de frontlinie lagen, meldt AP. Volgens de autoriteiten in Charkiv is de levering van stroom en water in grote delen van de provincie weer hersteld. Door Russische aanvallen op elektriciteitscentrales en waterinfrastructuur waren beide zondagavond weggevallen.

Het succes doet veel goed voor het moraal in Oekraïne. ‘Denken jullie nog steeds dat jullie ons kunnen intimideren, breken, tot concessies dwingen?’ schreef president Zelensky zondag op sociale media.

“Overwinning is nog niet in zicht”

“Dankzij de herovering worden de mogelijkheden van de Russische strijdkrachten om de rest van de regio Donetsk in te nemen gereduceerd”, zegt Dick Zandee, defensiespecialist van het Clingendael-instituut. “Er liep een belangrijke aanvoerlijn naar de stad Izjoem, die nu ook ingenomen is, waardoor een aanval vanuit het noorden op de regio Donetsk onmogelijk is geworden. De aanval vanuit het oosten is ondertussen al tot stilstand gekomen.”

“Het is dus zeker een tactische overwinning, maar Oekraïne moet zich nog niet rijk rekenen”, relativeert de defensiespecialist. “Vergeleken met de regio’s Donetsk en Lugansk, waarvan Rusland nog grote delen bezet, is dit heroverde gebied heel klein. Het is nog te vroeg om te spreken van een kantelpunt in de oorlog. Het is het doel van de Oekraïners om Rusland uit die twee regio’s weg te jagen en je kan nog niet concluderen dat ze daar zeker in zullen slagen.”

Reactie Poetin

President Poetin zou volgens zijn woordvoerder nog alle vertrouwen hebben dat het gaat lukken om de doelen te behalen die Rusland gesteld heeft. Rusland stelde aan het begin van de invasie dat het Oekraïne wilde “demilitariseren” en “denazificeren”, maar later is dat bijgesteld naar het “bevrijden van de Donbas”.

De laatste dagen maakt Oekraïne een snelle opmars in het noordoosten van het land en herovert het veel gebied dat eerder in handen van de Russen was gevallen. Volgens de officiële lezing van het Kremlin is het Russische leger daar teruggetrokken vanwege een “strategische hergroepering”. Het Russische ministerie van Defensie zegt maandag dat het beschietingen uitvoert op de verloren gebieden in de regio Charkiv.

De woordvoerder voegde er nog aan toe dat er op dit moment geen discussies zijn over een eventuele demilitarisatie rond de kerncentrale Zaporizja. Hij ziet het ook niet in de nabije toekomst gebeuren dat er weer met Oekraïne om de tafel gezeten kan worden voor vredesbesprekingen.

