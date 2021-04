Commissies EU-parlement stemmen in met handelsverdrag met VK

Wanneer daar plenair over wordt gestemd, is nog niet besloten. Het parlement eist dat de Britten eerst duidelijk maken dat ze zich aan de eerdere in het terugtrekkingsverdrag vastgelegde afspraken houden over het invoeren van controles op goederen die van Britse bodem naar Noord-Ierland worden verscheept. Dat is nodig omdat het Britse Noord-Ierland ook na de brexit tot de Europese interne markt is blijven behoren. Onlangs deelde de Britse regering mee die beoogde controles met een half jaar uit te stellen tot 1 oktober.