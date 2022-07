Commissie bestorming Capitool: tijdens hoorzitting bewijs getoond dat oproep Trump gepland was en niet spontaan

“Groot protest in D.C. op 6 januari. Zorg dat je er bent, het wordt wild!” Om die tweet van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump draaide de zevende hoorzitting van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. De zeven Democraten en twee Republikeinen hoorden getuigenissen die bewijzen dat Trumps oproep niet zo spontaan was als hij wilde doen lijken.

De parlementaire commissie doet onderzoek naar de binnenlandse terreuraanslag op het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021 en het verstoren van de vredevolle machtsoverdracht. Bij de bestorming van het parlementsgebouw en in de nasleep ervan stierven negen mensen. Zo’n 800 mensen zijn beschuldigd van deelname aan de rellen, met tot nu toe zo’n 250 personen die schuldig hebben gepleit.

Quote Statis­tisch onmogelijk om de verkiezing van 2020 te hebben verloren. Groot protest in D.C. op 6 januari. Wees erbij, het wordt wild! Donald Trump, Tweet van 19 december 2020

De zevende hoorzitting van de 6 januari-commissie focuste op een tweet van Donald Trump die dateert van 19 december 2020. Daarin verwijst hij naar een rapport waaruit dat valselijk claimt dat de presidentverkiezing van 2020 verliezen voor Trump “statistisch onmogelijk” was.

“Losgeslagen” vergadering in het Witte Huis

Uit reconstructies van de commissie blijkt dat werknemers van de regering-Trump hoopten dat hij het verlies zou toegeven nadat de uitslag van de verkiezingen definitief werden afgeklopt. Niets was minder waar.

Tijdens een vergadering op 18 december verzamelde Trump externe adviseurs in het Witte Huis. Die stelden voor om via een presidentieel decreet de stemmachines van de Amerikaanse staten in beslag te nemen. Pat Cipollone, een advocaat van het Witte Huis, noemde het een “verschrikkelijk idee” en zei dat “dit niet is hoe we dingen doen in de Verenigde Staten”.

Een werknemer van het Witte Huis, Cassidy Hutchinson, noemde het gebeuren “losgeslagen”. Verschillende mensen die er aanwezig waren, spreken van een vergadering waarin uren lang werd geroepen en gescholden in het Oval Office en de privévertrekken van Trump.

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, beschuldigde de werknemers van het Witte Huis dat ze niet vochten voor Trump. “Jullie zijn niet stoer genoeg. Of misschien moet ik het anders zeggen. Jullie zijn een stelletje pussies, excuseer de uitdrukking. Ik ben er bijna zeker van dat het woord werd gebruikt”, herinnert de voormalige burgemeester van New York City zich.

Nooit verstuurde tweet

Tijdens de hoorzitting werd ook een kladversie getoond van een tweet die nooit verzonden is geweest. “Kom alstublieft vroeg, er wordt een grote menigte verwacht. Loop daarna naar het Capitool. Stop de diefstal!”, staat er te lezen. Volgens archivarissen van Trumps presidentiële bibliotheek is er geen tijdsaanduiding te vinden, maar heeft de president het wel onder ogen gezien.

Ook communiceerden werknemers van Trump met de organisatoren van het protest dat op 6 januari gepland stond. In sms-berichten en e-mails is sprake van een geheim plan. “Dit blijft tussen ons. We plannen een tweede deel aan het Supreme Court. POTUS (President of the United States, red.) gaat ons erheen of richting het Capitool laten marcheren”, stuurde Kylie Kremer naar een nauwe werknemer van Trump. Kremer richtte verschillende organisaties op met vrouwen die Trump steunden tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016.

Op extreemrechtse fora werden er plannen gemaakt voor de mars van 6 januari. Daar werd er gewezen op het feit dat Trump ertoe had opgeroepen. Het zou een “red wedding” worden, een referentie naar een massamoord in de ‘Het lied van ijs en vuur’-boeken van George R.R. Martin en de negende aflevering van het derde seizoen van de tv-serie ‘Game of Thrones’.

21 juli de laatste hoorzitting?

Een volgende hoorzitting van de parlementaire commissie staat nog niet officieel ingepland. Volgens drie bronnen die spraken met NBC News staat 21 juli aangevinkt. Die achtste vergadering zal ook uitgezonden worden op tv tijdens prime time.

De voorzitter van de commissie Bennie Thompson wilde niet zeggen of die zitting de laatste zal zijn. Tegen NBC News zei hij dat het “de laatste zal zijn — op dit punt”. Volgens commissielid Liz Cheney zal de commissie volgende keer een overzicht presenteren van wat er minuut per minuut gebeurde op 6 januari.

