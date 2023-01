Commandant uit Russisch huurlingenleger vlucht grens over met Noorwegen en is bereid om te getuigen tegen Wagnerbaas

Een Russische man die naar eigen zeggen een hoge functie had in het huurlingenleger van de Wagnergroep, is de grens met Noorwegen overgevlucht en heeft er asiel aangevraagd. Dat melden de Noorse autoriteiten vandaag. Andrey Medvedev zou bereid zijn om te getuigen tegen zijn ex-baas Jevgeni Prigozjin. Volgens de onafhankelijke ngo Gulagu.net is het de eerste keer dat een voormalig commandant van de Wagnergroep naar Europa vlucht.

Het was in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2 uur dat de man erin slaagde om door een omheining met prikkeldraad te kruipen vlakbij het Russische stadje Nikel en de dichtgevroren Pasvikelva over te steken. De rivier vormt op die plaats de grens tussen Rusland en Noorwegen.

In een telefoongesprek met Gulagu.net vertelde de man hoe grenswachten van de Russische Veiligheidsdienst FSB met blaffende honden zijn voetsporen in de sneeuw volgden en zelfs op hem vuurden.

Kogels

“Ik draaide me om en zag mensen met zaklampen op een afstand van ongeveer 150 meter in mijn richting lopen. Ik rende langs het bos en hoorde twee schoten. De kogels floten voorbij. Ik sloeg mijn telefoon kapot en gooide hem het bos in. Vervolgens rende ik over het ijs van de rivier naar het licht van de huizen in de verte. De wachters lieten een hond los, maar blijkbaar raakte hij ergens verstrikt in een draad. Ze waren waarschijnlijk te bang om zelf achter me aan te komen, want het ijs was dun”, doet hij zijn verhaal.

De rivier is een paar honderd meter breed, maar Medvedev raakte veilig aan de overkant. Hij klopte aan bij een huis in de regio Skrøytnes en werd onderschept door Noorse militaire grenswachten en de politie. Zij waren gebeld door Russische collega's. De man werd vervolgens naar een asielcentrum in Oslo gebracht.

Aan Gulagu.net vertelde hij dat hij alles wil vertellen wat hij weet over de Wagnergroep en zijn ex-baas Jevgeni Prigozjin, een meedogenloze oligarch die nauwe banden heeft met president Vladimir Poetin.

Wreedheid

Het huurlingenleger van Prigozjin levert strijd in Oekraïne en telt heel wat veroordeelde misdadigers. Het is bekend om zijn wreedheid. Zo dook in november nog een gruwelijk filmpje op waarin te zien was hoe een veroordeelde moordenaar die zich had aangesloten bij Wagner door zijn ‘strijdmakkers’ doodgeslagen werd met een voorhamer omdat hij het gewaagd had om zich over te tegen aan de Oekraïners.

KIJK. Op een fragment uit de executievideo is de ‘deserteur’ te zien vlak voor hij wordt omgebracht.

Medvedev zou de eenheid geleid hebben waarin de gedode man dienst deed. De man uit Siberië tekende in juli vorig jaar een contract van vier maanden bij Wagner, maar vernieuwde dat later niet.

Volgens ‘The Moscow Times’ zag Medvedev verscheidene buitengerechtelijke executies gebeuren. Het ging om eigen mensen die weigerden om te vechten.

