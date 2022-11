Comedian versnippert écht 11.500 euro nadat David Beckham ultimatum over Qatar negeert

Aan grootspraak doet Joe Lycett niet: de Britse comedian heeft zijn woord gehouden en deelde een video waarop te zien is hoe hij 10.000 pond (zo'n 11.500 euro) door een versnipperaar duwt. De reden van zijn actie? Lycett stelde David Beckham eerder deze week een ultimatum om af te treden als ambassadeur van het WK in Qatar, maar een reactie van de ster bleef uit.

Joe Lycett, een van de bekendste comedians van Engeland, kwam vorige week groot in het nieuws toen hij David Beckham een ultimatum stelde in een video, inmiddels goed voor bijna 4 miljoen views op Twitter. De video van gisteren waarin hij - na helaas geen reactie op het ultimatum - 11.500 euro door een versnipperaar jaagt, tikt nu al meer dan 3 miljoen views aan.



Beckham als gayicoon

David Beckham is een icoon voor de LGBTQ+-gemeenschap, stelde Joe Lycett in zijn eerste video. Hij was de eerste grote voetballer die fotoshoots deed voor homotijdschriften, sprak vaak over zijn homoseksuele fans en trouwde met een Spice Girl, Victoria. “Het meest homoseksuele wat je als mens kunt doen’’, grapte Lycett, zelf ook onderdeel van de gemeenschap.

Volledig scherm David Beckham. © Action Images via Reuters Daarna werd Lycett serieus. Hij stelde het onverteerbaar te vinden dat juist gayicoon Beckham een deal heeft getekend om het WK in Qatar te promoten, naar verluidt voor 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro). Hij noemde Qatar “één van de slechtste plekken ter wereld om homoseksueel te zijn”. “Het is daar illegaal, je kunt celstraf krijgen en, als je moslim bent, mogelijk de doodstraf.”

Goede doelen

Volgens Beckham is voetbal iets waarmee je positieve verandering teweeg kunt brengen. Lycett wilde dat de superster die woorden zou omzetten in daden. In de video pakte de komiek een stapel biljetten - 1.000 pond voor elk miljoen dat Beckham naar verluidt binnenrijft - en beloofde het te schenken aan goede doelen die zich inzetten voor lGBTQ+’ers in de voetballerij. Tenminste, als David de banden met de organisatie verbreekt.

Dat deed Beckham niet. Sterker nog: hij reageerde geen enkele keer op het ultimatum dat Lycett hem stelde. En dus voegde Lycett wél de daad bij het woord. Gisteren deelde hij de beelden hoe hij gehuld in een kleurrijke jas 10.000 pond door een versnipperaar duwt.

Kritiek

Niet iedereen kan de actie van Lycett waarderen, blijkt uit de reacties. Zo menen meerdere mensen dat het een beter plan was geweest als Lycett het geld uiteindelijk toch aan een goed doel had gedoneerd. Daar sluiten andere personen zich bij aan: “Aan een LGBTQ+-organisatie bijvoorbeeld.”



Iemand anders stelt weer dat het juist wél een goede zet van Lycett is. “Dit zal mensen aan het praten krijgen en daarom meer impact hebben dan een donatie van 10.000 pond.”

One Love-band afgevoerd

Vandaag was er binnen hetzelfde onderwerp nog heel wat te doen rond het afvoeren van de ‘One Love’-kapiteinsband op het WK in Qatar. Ook de aanvoerder van de Rode Duivels, Eden Hazard, zal dan toch geen speciale band dragen waarmee verschillende landen een statement rond inclusiviteit en diversiteit op het WK wilden maken.

Net als onder meer Frankrijk, Engeland en Nederland zwichten de Belgen voor de druk van de FIFA. Kapiteins die de band zouden dragen riskeerden een gele kaart te krijgen voor het uitdragen van een politieke boodschap. Op de koop toe moet nu trouwens ook het witte uitshirt van de Belgen aangepast worden, want daar staat het woordje ‘Love’ op aan de binnenkant van de nekkraag.

Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, zegt perplex te staan maar verdedigt de beslissing om de armband niet te dragen. “Dit is een voétbaltoernooi”, zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. “De spelers en de teams mogen niet gestraft worden.”

