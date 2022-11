Columniste spant nieuwe rechtszaak aan tegen Trump voor verkrachting

De Amerikaanse columniste Jean Carroll (78) heeft bij een rechtbank in New York een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Ze beschuldigt Trump ervan haar midden jaren negentig te hebben verkracht. Carroll eist nu onder meer een schadevergoeding wegens mishandeling en reputatieschade. Dat blijkt donderdag uit het verzoekschrift dat haar advocaten hebben ingediend.

Trump heeft de beschuldiging van verkrachting herhaaldelijk ontkend. Tot nu had Caroll Trump niet aangeklaagd voor de verkrachting zelf, maar wel voor laster. De termijn om aangifte te doen van aanranding in de jaren negentig was immers al lang verstreken.

Een nieuwe wet in de Amerikaanse staat New York voorziet nu echter een mogelijkheid voor slachtoffers van seksueel geweld om rechtszaken aan te spannen in zaken die verder teruggaan. De advocaten van Carroll hebben de nieuwe rechtszaak meteen na de inwerkingtreding van de wet aangespannen.

“Ze is mijn type niet”

De lasterzaak, die al enige tijd loopt, gaat over uitspraken van Trump in 2019. “Ze is mijn type niet”, zei de ex-president en hij beweerde ook dat hij haar nooit had ontmoet. “Ze probeerde alleen haar nieuwe boek te verkopen en had al andere mannen van soortgelijke dingen beschuldigd.” Caroll klaagde daarop Trump aan voor laster omdat hij haar als leugenaar had afgeschilderd.

In oktober moest Trump onder ede getuigen op het proces. De hoorzitting werd toen echter opgeschort door een hof van beroep omdat rechters moeten verduidelijken of Trump beschermd is tegen de juridische gevolgen van uitspraken die hij deed tijdens zijn presidentschap van 2017 tot 2021.