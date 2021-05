COLUMN. Mijn dorpsgenoot Mario Draghi, premier van Italië

Daar is de lente, daar is de zon. Umbrië herademt, Umbrië heropent. Maurizio wijst naar een tafel in zijn restaurant. “Daar zat hij toen hij hier de laatste keer kwam dineren, kort voor alles weer voor vier maanden op slot ging. Een vaste tafel? Heeft hij niet. Als hij hier zijn pappardelle alla lepre komt eten, is hij een gast als alle andere.” De gast in kwestie is Mario Draghi (73), sinds een maand of twee premier van Italië en sinds een jaar of twaalf deeltijds inwoner van Città della Pieve, als hij niet in Rome zit of de jaren voordien in Frankfurt, als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Ik mag hem dezer dagen mijn dorpsgenoot noemen. Vaak passeer ik bij het binnenrijden van Città die ene gietijzeren poort, vlak bij het kerkhof, waar altijd een Fiat Punto van de carabinieri staat. Waarom, vraag ik me dan af? Toch niet om over de doden te waken? “Omdat Draghi daar woont, stupido.” Maurizio rolt met de ogen, als in: en dát noemt zich dan journalist?