COLUMN. Greet De Keyser. “Bidens presidentschap zal altijd belast blijven met de twijfel bij tientallen miljoenen Amerikanen”

Nooit voorheen heb ik beseft hoe breekbaar democratie kan zijn. President Trump blijft fixeren op zijn nog steeds ongefundeerde beschuldiging dat hij alleen door massaal verkiezingsbedrog minder stemmen kon hebben dan Biden. Die voortdurende 'drumbeat' over fraude, over samenzweringen weegt op de Amerikanen. Vergeet niet dat ook hier de coronacrisis nog eens een zware last op ieders schouders legt. President Biden zal zijn inauguratie niet echt kunnen vieren, want zijn presidentschap zal steeds belast blijven met de twijfel bij vele tientallen miljoenen Amerikanen. De Democraten hebben eveneens weinig redenen om te vieren, want ze verloren veel meer zetels dan verwacht in het Huis van Afgevaardigden, de zogenaamde 'Blauwe Golf' hebben we niet gezien.