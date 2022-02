COLUMN. Als fervente feminist steun ik de Spaanse politica die nooit meer de enige vrouw op de foto wil zijn

Nooit meer zal Nadia Calviño deelnemen aan een debat als ze de enige vrouw rond de tafel is. Nooit meer zal ze ingaan op een uitnodiging als ze de enige vrouwelijke gaste is. Nooit nog wil ze de enige vrouw op de foto zijn, stelt ze in de krant ‘El País’. Nadia Calviño is niet niemand. Als eerste vicepremier in de regering-Sánchez is ze de machtigste politica van Spanje. Haar statement werd dan ook wereldwijd gedeeld en geliket. Door vele tienduizenden mannen uiteraard, die al lang niet meer overtuigd hoeven te worden van de vrouwelijke meerwaarde. En zelfs door vrouwen, onder wie opvallend veel collega’s van Calviño, zij het vooral vanuit de redenering: als Nadia aan het debat verzaakt, neem ik haar plaats wel in, want mannelijke debaters durven nooit hard inhakken op de enige politica aan tafel, ook niet als ze onzin uitkraamt. Zelfs Bart De Wever waagt dat niet, tenzij het om Meyrem Almaci gaat.