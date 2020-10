Colombiaanse veiligheidsdiensten doden kopstuk guerrillabeweging ELN

Zeker acht doden bij aanval van gewapende groep in Colombia

16 augustus Bij een aanval door gewapende mannen in Samaniego, in het zuidwesten van Colombia, zijn zaterdag minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat heeft de gouverneur van het departement Nariño, Jhon Rojas, gemeld op Twitter. Zondagochtend werd in dezelfde plaats een negende persoon vermoord, maar het is niet duidelijk of er een verband is met de eerdere aanval.