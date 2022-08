Colombiaanse president heft aanhoudingsbevel tegen ELN-onderhandelaars op om vredesgesprekken te hervatten

716 miljoen lijntjes cocaïne onder­schept (maar de 6 miljard andere passeren wél)

“De ketting van de drugstrafiek is niet doorbroken. Het feest gaat door.” Dat is de conclusie van administrateur-generaal van Douane en Accijnzen Kristian Vanderwaeren na een half jaar drugsjagen in Antwerpen. Bijna 36 ton cocaïne werd al in beslag genomen in de Antwerpse haven - en geschat wordt dat amper “10 à 20%” van het totaal onderschept wordt.

18 augustus