Colombiaanse marine onderschept speedboot met 3,4 ton cocaïne aan boord

Ouders van Natacha (28) zes weken na haar verdwij­ning in Peru: “Voor ons zijn er op dit moment twee mogelijke pistes”

Het is twee maanden geleden dat Sabine en Eric de Crombrugghe uit Linkebeek voor het laatst de stem van hun dochter hebben gehoord. In een videogesprek op haar verjaardag vertelde Natacha (28) op 20 januari dat ze een solotrektocht zou gaan maken in de Colcakloof, in het zuiden van Peru. Ze keerde niet terug.

20 maart