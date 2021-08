Colombiaanse bende gearresteerd voor transport van containers cocaïne naar België

Drugs komen nu zelfs per privéjet naar ons land: “Er is meer toezicht op dit soort vluchten nodig”

7 augustus Voor het eerst is in het buitenland een privéjet onderschept die onderweg was naar België met 24 reiskoffers boordevol cocaïne. 1.300 kilogram in totaal - goed voor 65 miljoen euro. “Een primeur voor ons land”, zegt politiedirecteur Marc Vancoillie. “Maar dat wil niet zeggen dat het niet al eerder gebeurde.” De politie onderzoekt of er extra maatregelen nodig zijn.