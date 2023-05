Colombiaans leger laat ruim 100 overlevingspakketten achter in jungle tijdens zoektocht naar 4 vermiste kinderen na vliegtuigcrash

UPDATE Zelensky leek verlies van Bachmoet toe te geven, maar Oekraïne zou stad “gedeelte­lijk omsingeld” hebben: “Bachmoet zit enkel nog in ons hart”

Oekraïne zegt de stad Bachmoet “gedeeltelijk omsingeld” te hebben, nadat Rusland een dag eerder claimde de controle over de stad overgenomen te hebben. Het leger meldt een recente doorbraak van zijn strijdkrachten op de flanken ten noorden en zuiden van de stad. Zelensky leek vanmorgen nog toe te geven dat Bachmoet niet langer in Oekraïense handen is. “Bachmoet zit enkel nog in ons hart”, zei hij tijdens de G7-top in Japan. Later ontkende zijn woordvoerder dat Zelensky verklaard heeft dat de stad gevallen is.