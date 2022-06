Colombia kiest vandaag linkse politieke veteraan of rechtse outsider tot president

Grootste weekver­lies voor Wall Street sinds begin coronacri­sis

De Amerikaanse beurzen hebben hun slechtste beursweek achter de rug sinds het begin van de coronacrisis. De brede S&P 500-index eindigde vrijdag 5,8 procent lager dan een week eerder. Daarmee is sprake van het grootste weekverlies in New York sinds maart 2020.

17 juni