Colombia erkent "medeverantwoordelijkheid" voor moord op Haïtiaanse president

Opnieuw vier verdachten opgepakt in VS voor betrokken­heid bij moord op president Haïti

Vier mannen die ervan verdacht worden de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021 mee te hebben gepland en gefinancierd, zijn dinsdagmorgen opgepakt in hun woonplaats in de Amerikaanse staat Florida. Dat hebben de gerechtelijke diensten meegedeeld op een persconferentie in Miami.