Code rood wegens hitte uitgebreid naar nog eens vijftien Franse departementen: “Het voelt als 46 graden”

Krem­lin-woordvoer­der niet meer in openbaar gezien sinds kritische uitspraak over Russische verkiezin­gen: “Ze zijn niet echt democra­tisch”

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov (55), is al drie weken niet meer in het openbaar gezien. En dat is volgens velen op z’n minst verdacht te noemen. Zo kwam de Rus recent in de aandacht door een opmerkelijk kritische uitspraak in een interview met ‘The New York Times’. Peskov zei meer bepaald dat “de Russische verkiezingen niet echt democratisch zijn”. De geruchtenmolen draait alvast op volle toeren.