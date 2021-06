Cocaïnevondst in fruitbedrijf leidt tot enorme afpersingszaak: huizen van werknemers beschoten, politie heeft handen vol met beveiliging honderden medewerkers

Me­ga-cokelab in Nederlands dorpje ‘goed voor driemaal de jaaromzet van Zeeman’

18 november Na de ontmanteling van een mega-cocaïnewasserij in het Nederlandse dorpje Nijeveen afgelopen zomer, zijn intussen 26 verdachten aangehouden. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een eerste zitting in de rechtbank tegen 16 verdachten die in augustus werden opgepakt bij een inval in het cocaïnelab. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie had dat zo’n enorme capaciteit, dat het op jaarbasis goed was voor driemaal de omzet van de Zeeman.