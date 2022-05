Cocaïnemarkt in Europese Unie breidt almaar uit

De markt van cocaïne, de op één na meest gebruikte drug in Europa, breidt dus almaar uit. Die markt was in 2020 goed voor 10,5 miljard euro. Voor het vierde opeenvolgende jaar werden recordhoeveelheden cocaïne in beslag genomen: 214,6 ton. Dat is 6 procent meer dan in 2019. Driekwart werd in beslag genomen in België (70 ton), gevolgd door Nederland (49 ton) en Spanje (38 ton).