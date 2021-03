Cocaïne ter waarde van 85 miljoen euro ontdekt in haven van Rouen

Amerikaan­se gezant van an­ti-IS-coalitie: “IS blijft een bedreiging”

Islamitische Staat (IS) blijft volgens waarnemend speciale gezant John Godfrey van de internationale anti-IS-coalitie een gevaar. Hij ziet de terreurgroep nog steeds als een belangrijke veiligheidsdreiging in Syrië en Irak en daarbuiten, onder meer in Europa en Noord-Amerika.