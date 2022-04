Coca-Cola verkoopt meer frisdrank ondanks prijsverhogingen

Voormalige Oekraïense president vertelt hoe Westen Poetin kan verslaan: “Hij stoort zich mateloos aan de internatio­na­le solidari­teit”

Volgens Viktor Joesjtsjenko, een voormalige president van Oekraïne, is de Russische president Vladimir Poetin “een compleet geïsoleerde en brutale despoot die geen enkele vorm van oppositie kan uitstaan”. In een opiniestuk voor de Britse krant ‘The Guardian’ schrijft de ex-president dat de Poetin met wie hij vroeger te maken had, “niet meer bestaat”. Joesjtsjenko gelooft echter wel dat het Westen de Russische president kan overwinnen. “Winnen is de enige optie”, klinkt het.

