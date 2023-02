Coca-Cola blijft prijzen opkrikken en ziet omzet toenemen

Waarom ​​kantoor­ge­bouw in zwaar getroffen Turkse stad quasi als enige volledig intact is gebleven

Sommige delen van de stad Kahramanmaras zijn in een ruïne herschapen na de verwoestende aardbeving in Turkije. Eén gebouw is extreem stabiel gebleken- zelfs de ramen zijn niet gebarsten. Het is van een vereniging van ingenieurs en architecten die al jaren kritiek uit op de vele misstanden in de Turkse bouwsector. Nu bewijst ze haar gelijk.