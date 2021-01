Coalitie onder leiding VS bevestigt dood van hoogste IS-leider in Irak

Antwerpen Van 10 naar 6 jaar cel voor leider Sharia4Belgium: “Lijkt erop dat hij wél in Syrisch ziekenhuis werkte”

22 januari De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Ahmed Daoudi op verzet veroordeeld tot zes jaar cel, vier jaar minder dan wat hij bij verstek op het grote Sharia4Belgium-proces had gekregen. Er bestaat namelijk twijfel of hij in Syrië wel aan terroristische activiteiten heeft deelgenomen, nu er filmpjes zijn opgedoken waarin hij medische hulp lijkt te geven in een ziekenhuis in Syrië.