Coalitie Maduro wint parlementsverkiezingen in Venezuela

“Amerikaan­se justitiemi­nis­ter Barr overweegt ontslag voor einde Trumps ambtster­mijn”

8:40 De Amerikaanse minister van Justitie, William Barr, overweegt volgens The New York Times en CNN zijn ontslag in te dienen voor het aflopen van de ambtstermijn van president Donald Trump. Barr geldt als een van Trumps loyaalste bondgenoten, maar de president toonde zich erg teleurgesteld nadat Barr eerder zei dat hij geen bewijs van grootscheepse fraude tijdens de presidentsverkiezingen had gezien.